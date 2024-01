Ultimi, decisivi, giorni di calciomercato. Gennaio si avvicina alla conclusione e la Juventus aspetta di sferrare il colpo all'ultimo. Manca ancora un centrocampista nella rosa bianconera.



Calciomercato Juve: gli obiettivi della Juventus

Un centrocampista centrale - mezzala destra

Mercato Juve: i nomi degli obiettivi Juve

Lazar Samardzic

Ruolo: centrocampista

centrocampista Squadra: Udinese

Udinese Costo: 25 milioni

Possibilità d'arrivo: 10%



Teun Koopmeiners

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Atalanta

: Atalanta Costo : 40 milioni

: 40 milioni Possibilità di arrivo: 10%



Kalvin Phillips

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Manchester City

: Manchester City Costo : 30 milioni, ma libero in prestito

: 30 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 1%

Pierre-Emile Højbjerg

Ruolo : centrocampista

: centrocampista Squadra : Tottenham

: Tottenham Costo : 25 milioni, ma libero in prestito

: 25 milioni, ma libero in prestito Possibilità di arrivo: 1%



Federico Bernardeschi

Ruolo : centrocampista-attaccante

: centrocampista-attaccante Squadra : Toronto FC

: Toronto FC Costo : gratis, in prestito

: gratis, in prestito Possibilità di arrivo: 60%



Quanto può spendere la Juventus sul mercato?

La Juventus in questo momento avrebbe decisamente bisogno di operare nel. Altri colpi potrebbero dipendere da eventuali cessioni, vedi l a situazione di Kean Ecco dunque gli obiettivi della Juve sul mercato:In quest'ottica vanno visti allora iche girano attorno alla, in particolare dei centrocampisti più appetibili per formula e costi.Interessa da tempo ma ora il centrocampista dell'Udinese è diventato uno dei primi obiettivi. Al momento però, non c'è ancora una trattativa avanzata: Balzaretti ha detto che rimarrà.Il centrocampistaè il sogno di mercato della, l'obiettivo numero uno se dovesse arrivare un assegno importante tra le cessioni.Con poco spazio al, Phillips è pronto a partire in prestito e ha già ricevuto l'okay di Pep. Dopo il primo flirt a novembre con la Juve, ora la pista si è decisamente raffreddata.Il centrocampista del Tottenham è stato a lungo tra i principali nomi e tra le principali idee deglidella. Non è tra i preferiti di, ma ha qualità ed esperienza. Sarebbe pronto ad arrivare a Torino.Potrebbe profilarsi un grande ritorno., attualmente al Toronto FC, potrebbe tornare per sei mesi alla Juventus, prima di riapprodare in MLS. Conosce la società ed è ben voluto da Allegri.Al momento non è chiaro quanto sia ilsul mercato. Semplicemente, la Juve proverà a reinvestire quanto incassato per rinforzare la squadra di Allegri. I circa 4 milioni ricevuti dal trasferimento di Dragusin al Tottenham e la cessione di Ranocchia (3 milioni più bonus), sono in questo senso molto importanti.Se dovesse arrivare una cessione remunerativa, aumenterebbero le chance di un colpo di livello importante.