Juventus, gli obiettivi fissati nel ritiro

Juventus, il monito del club

No, non basterà "" e no, non basterà rivendicare il terzo posto come ha fatto lo stesso Massimiliano nel suo battibecco in collegamento con Sky Sport. Durante il ritiro, infatti, sembra che la società abbia fissato degli obiettivi più ambiziosi e, così, anche su questi sarà giudicato il lavoro del tecnico livornese.A rivelare questo retroscena è stato Fabio, intervenuto nel post Juventus-Genoa a Sky Sport : "Una presa di coscienza da parte di tutti, una responsabilità che ci siamo assunti per cercare di capire e trovare soluzioni. Ci siamo detti che dobbiamo raggiungere il secondo posto e vincere la Coppa Italia, porci degli obiettivi è sempre il primo stimolo. Faremo di tutto per raggiungerli".Certo, fissare questo tipo di obiettivi ha un duplice significato. Il primo è motivare un gruppo che, dopo aver mollato il sogno scudetto, si è ritrovato a corto di energie fisiche e soprattutto mentali. L'altro è mantenere l'asticella alta: l'obiettivo resta la Champions League, ma il modo in cui ci si arriverà può fare tutta la differenza del mondo.