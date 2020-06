Ieri mattina i club di Serie A si sono riuniti in videoconferenza con i vertici della Lega per discutere la bozza del documento uscito dalla riunione tra Figc, leghe, Aic e Aiac sulla situazione legata ai contratti dei giocatori in scadenza il 30 giugno.



LA SCELTA - ​ Non ci sono molti dubbi in merito alla decisione che ormai Dejan Kulusevski ha preso per i prossimi due mesi. L'esterno svedese ha scelto di rimanere a Parma per completare il campionato rinunciando così a un ingaggio più alto dalla Juve per luglio e agosto, ma potendo giocare regolarmente.