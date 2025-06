Juventus, nuovo versamento da parte di Exor: il comunicato e la cifra

Juventus, nuovo versamento di Exor: il comunicato

Laha emanato un comunicato ufficiale in cui ha annunciato un nuovo versamento da parte della proprietà richiesto dalla società.Un passaggio che rientra nell'aumento di capitale riservato prospettato negli scorsi mesi per un importo complessivo fino a un massimo di circa 110 milioni . Di seguito il comunicato ufficiale."Juventus Football Club S.p.A. (la “Società”) comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V., avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo u.s. (per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa diffuso in pari data)".

Si tratta, come spiega la Gazzetta, di un'Abb, cioè un’operazione riservata a investitori istituzionali/qualificati, quindi non per il retail. Exor parteciperà almeno per la sua quota del 65,4% e, in caso di necessità, fino alla copertura integrale, avendo già versato, a titolo di anticipo, 30 milioni.