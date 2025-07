Juventus, nuovo staff Tudor: la ricerca dei fisioterapisti... su LinkedIn

Getty Images

Nuovo staff Juventus: che cosa si sta valutando

Come vi abbiamo raccontato ieri, in casaè in corso una sorta di rivoluzione anche per quanto riguarda lo staff tecnico (e medico) a disposizione di, nel quale sono già state inserite nuove figure come Michele Troiano e Riccardo Ragnacci, in attesa di aggiungerne altre a seconda delle indicazioni dello stesso tecnico.Come scrive Tuttosport, in vista della prossima stagione bianconera si analizzerà ogni dettaglio: dalle modalità di allenamento alle condizioni dei campi del centro sportivo, passando per gli errori commessi in passato nella gestione di impegni ravvicinati, che in alcune settimane arrivavano a essere anche tre. Nulla potrà essere trascurato. La strategia per trovare una soluzione comprenderà anche la selezione del nuovo staff: in particolare, è stata ripensata la composizione del gruppo dei fisioterapisti, che sarà profondamente rinnovato rispetto al passato. I primi cambiamenti sono stati avviati già prima del Mondiale per Club, mentre gli ultimi aggiustamenti verranno effettuati tra il raduno e la partenza per il ritiro estivo, con l’obiettivo di definire tutto entro l’inizio di agosto.

La ricerca su LinkedIn

A proposito dei fisioterapisti, qualche settimana fa sul profilodella Juventus era comparso un annuncio per reclutare una nuova figura destinata alla Prima Squadra. L’offerta specificava chiaramente i requisiti: disponibilità full time, sede a Torino, mansione dinamica e richiesta di flessibilità negli spostamenti. Da ieri le candidature sono state chiuse: ne sono arrivate migliaia.