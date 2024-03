Le casse della Juventus potranno essere rimpolpate molto presto. La qualificazione in Champions League, quella possibile al Mondiale per Club e poi? Anche un nuovo sponsor. Sì, perché proprio con la partecipazione alle competizione iridata il club bianconero potrebbe ampliare ancora i suoi orizzonti. Ci sono gli Stati Uniti, un mercato fondamentale per la società, tanto che si era parlato di un possibile brand Usa per il nuovo sponsor sulle maglie, considerato che l’accordo da 45 milioni all’anno con Jeep è in scadenza, ma non solo. Come scrive Tuttosport, "le ultime voci raccontano però di sondaggi dal medio oriente, con il possibile interessamento di una compagnia aerea: obiettivo incassare 40 milioni a stagione, possibile che la cifra sia alla fine leggermente inferiore. Come al ribasso risulta la nuova formulazione dell’intesa commerciale con Adidas: tra i 30 e i 46 milioni finora, dopo l’esclusione forzata dalla Champions la somma è stata rivista (salvo corposo bonus in caso di conquista della semifinale almeno in Europa) tra 35,75 e 38,7 miloni a stagione fino al 2026/2027. Ieri, a margine, non è sfuggito alle telecamere John Elkann in Arabia Saudita, accompagnato dal figlio Leone al Gp di Formula 1 a Gedda: non che la presenza sia direttamente collegata alla questione maglia, ma è fuor di dubbio che l’attrazione verso il mondo arabo sia in costante aumento. E la Juve non rappresenta certo un’eccezione alla regola".