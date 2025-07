Juventus, nuovo preparatore atletico per Tudor: arriva Riccardo Ragnacci

Getty Images



Juventus, nuovo preparatore atletico: Ragnacci entra nello staff di Tudor

Non mancano le novità all'interno dellae in particolare nello staff di, come come concordato con la società nel momento in cui ha trovato l'accordo per rimanere in bianconero e rinnovare il contratto, sta ampliando la propria squadra di collaboratori. Nello staff del tecnico croato infatti c'erano momentaneamente solo due uomini di fiducia, ovvero il vice, Ivan Javorcic e l'allenatore dei portieri, Tomislav Rogic e adesso Tudor sta portando altri membri che si uniranno e faranno parte dello staff bianconero.

Dopo la notizia di Michele Troiano che diventerà un nuovo collaboratore tecnico della Juventu. Lo riferisce Vivo Gubbio, secondo cui Ragnacci ripartirà dai bianconeri dopo che Tudor già lo avrebbe voluto quando era sulla panchina della Lazio.Ragnacci vanta un'esperienza ad alti livelli con molte squadre italiane. Ha iniziato a Cesena per poi lavorare con Cagliari, Bologna, Perugia, Vicenza, Verona (dove è rimasto per quattro stagioni), Lecce e infine Empoli, che ha lasciato l'estate scorsa. Ragnacci ha sempre ricoperto il ruolo di preparatore atletico ma anche quello relativo al recupero degli infortunati.L'arrivo di Ragnacci sarebbe in linea con quanto deciso da Tudor e dalla Juventus nelle settimane precedenti e non sarà probabilmente l'ultimo volto nuovo che si presenterà alla Continassa.