Juventus verso il cambio modulo: come cambia la rosa

A prescindere da chi sarà l'allenatore nella prossima stagione, la sensazione sempre più netta è che comunque la Juventus cambierà pelle rispetto a quella vista quest'anno.Un tentativo sfumato ma che porta a pensare come la Juve si allontanerà dal 3-5-2. Scenario che si concretizzerebbe ancor di più se Thiago Motta - primo candidato a sostituire Allegri - arrivasse a Torino.L'idea alla Continassa è di impostare una rosa che possa sfruttare più moduli, tra cui il 4-2-3-1. Sono necessari però molte operazioni per poter realizzare questo "piano", sia in entrata che in uscita. Chi ne può beneficiare, chi sarà da vendere e chi deve arrivare per il cambio modulo?