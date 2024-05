Juventus, Thiago Motta non stravede per Chiesa: la decisione sul futuro

Federicochiude la stagione con il sorriso. L'annata bianconera termina con il gol al Monza, fondamentale per la vittoria finale, ma soprattutto per il morale in vista dell'Europeo. Chiesa, infatti, ora vuole pensare solo alla Nazionale e ad Euro 2024, dove spera di essere decisivo come l'ultima volta, 3 anni fa. Ma il suo futuro alla Juventus resta in bilico e perciò il mandato è tutto nelle mani del suo agente, Ramadani. In scadenza nella prossima stagione, il giocatore ha già ribadito di voler restare, ma un accordo economico andrà trovato.Il piano di Giuntoli su Chiesa, riporta calciomercato.com, è ormai chiaro da diversi giorni: rinnovo ponte fino al 2026 in modo da avere più forza sul mercato. La prossima settimana si terrà l'ennesimo confronto tra il direttore sportivo bianconero e l'entourage di Federico. La società, senza sforare i propri parametri economici, è disponibile ad accontentare il giocatore nelle richieste. Intanto, però, altri due saranno i fattori determinanti per il futuro di Chiesa: le prestazioni all’Europeo per ampliare il numero delle pretendenti che oggi vede la Roma in prima fila e il giudizio di Thiago Motta. Secondo quanto riferito da Sky,