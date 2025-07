Gazzetta - Juventus, vertice Comolli-Chiellini per la scelta del nuovo dt: tre opzioni, Ribalta in pole

Quando arriveranno il direttore tecnico e il direttore sportivo

sta agendo in prima fila sul mercato; è inevitabile che sia così visto che al momento non sono arrivati gli aiuti in dirigenza che lui stesso aveva annunciato nella conferenza stampa di presentazione, chiarendo come sarebbe stata composta la nuova struttura bianconera, ovvero con unUn rinforzo per la dirigenza entro fine mese e un altro probabilmente a settembre, questo il piano di Comolli come riferisce la Gazzetta dello Sport, secondo cui ol dg juventino sta cambiando marcia per il primo dei due innesti: ie per la partenza per il ritiro tedesco di Herzogenaurach del 2 agosto.

I candidati per il dt della Juventus

Nella giornata di ieri,“a distanza”, nella più classica delle conference call, per stringere la lista dei candidati e i tempi. Dopo una fase di consultazioni, scrive il quotidiano, ci sono 2-3 nomi - tutti profili internazionali che conoscono bene l’Italia e la Serie A - che sembrano avere più chance di altri.Ovveroche dopo l'esperienza al Monza è tornato a lavorare con il gruppo del greco Evangelos Marinakis, proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forest.(in prima fila), attuale direttore sportivo dell’Aek Atene con un passato in bianconero. E, dirigente del Genoa anch'esso passato dalla Juventus.Si avvicina il momento della scelta anche se non sono da escludere possibili inserimenti. Il vertice con Chiellini, si legge, è servito ovviamente anche per fare il punto sul mercato: dalle possibili conferme di Kolo Muani e Conceiçao (si tratta con Psg e Porto) alle altre trattative in entrata e in uscita.