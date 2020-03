Nuovo appuntamento in diretta con Paulo Dybala. Ieri l'attaccante argentino ha parlato in diretta sul proprio canale Instagram (QUI LE SUE PAROLE) assieme alla fidanzataed ha annunciato che la prossima settimana parlerà ancora in diretta ma questa volta con un ospite che si presenterà in diretta assieme a lui. L'attaccante bianconero l'ha annunciato di persona: "Ma non posso svelare di chi si tratti", ha detto il numero 10. La sua quarantena continua con Oriana, a Torino. In attesa di tempi migliori.