Juventus, tocca a Comolli: prende quota uno scenario per il nuovo allenatore

Chi allenerà la Juventus?

Domenica seracentrava la qualificazione ina Venezia; sembra passata una vita perché in questi giorni è successo di tutto attorno e nella Juventus. Si parte dalle parole del tecnico croato, che prima dichiarava come non sarebbe andato al Mondiale per Club se non fosse stato confermato e poi, poche ore dopo, faceva marcia indietro attraverso le parole del suo entourage.che è rimasto al Napoli. E quella, più breve, per



Da Tudor a Pioli e Mancini: le ultime

Allenatore a sorpresa per la Juventus?

La Juventus si è mossa su questi due fronti ma non solo, anzi. Il grande cambiamento in corso non riguarda l'allenatore infatti ma l'assetto dirigenziale, con l'addio imminente d i Cristiano Giuntoli e l'arrivo di Damienche sarà annunciato nei prossimi giorni. E dopo che sono saltate le trattative per Conte e Gasperini, toccherà davvero a Comolli, che avrà la scelta del nuovo allenatore nelle sue mani.Alla luce di quanto successo in questa settimana, è difficile, anche se non da escludere a priori, la permanenza di Igor Tudor oltre il Mondiale per Club. Si intensifica però il rebus su chi potrà prendere il suo posto considerando che i vari incastri si sono delineati e nel gioco delle sedie, è rimasta la Juventus senza. Nella lista dei profili maggiormente accostati ai bianconeri in questi mesi, alcuni dei quali veri e propri candidati, sono rimastiIl primo si libererà dall'Al Nassr mentre l'ex commissario tecnico è già libero ed era stato vicino a firmare per la Juve a marzo, al posto di Thiago Motta. Nonostante la scelta che si restringe, non sono in aumento le quotazioni dei due allenatori italiani. E questo perché ora,Una volta sfumato il piano A (Conte) e anche quello alternativo (Gasperini), perché allora andare avanti in questa direzione puntando sul piano C, D e via a seguire? Il prossimo dirigente bianconero è adesso ad un bivio e si fa sempre più plausibile l'idea di cambiare drasticamente "strada" e andare su un profilo decisamente diverso da quelli cercati fino ad ora. E quindi, magari,'altronde, Comolli non sembra essere un dirigente che ha paura di fare scelte anche forti e impopolari. Ha una sua visione del calcio e di come gestire un club. "Se deve essere corso nuovo, che lo sia davvero", questo un po' il senso del discorso. Non è forse un caso allora se già è circolato un profilo di questo tipo, ovvero quello di Marco Silva, come riferito da Sky. Nulla più che un rumors, ma al di là del nome, è l'"idea" dietro al nuovo allenatore che può davvero cambiare ora.