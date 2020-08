Come anticipato da Ilbianconero.com, Rodrigo De Paul è uno degli obiettivi della Juve per la prossima stagione. Secondo Sportmediaset, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza dei bianconeri e l'entourage del calciatore che l'Udinese valuta tra i 30 ed i 35 milioni di euro. La Juve si era già impegnata a riscattare il cartellino di Mandragora per 25 milioni di euro ma l'infortunio al crociato ha cambiato i piani di Paratici che ora sta cercando di trovare la quadra con i friulani e potrebbe offrire lo stesso Mandragora come contropartita per abbassare l'esborso cash per il centrocampista argentino che guadagna 800 mila euro a stagione. Secondo Sky Sport, tuttavia, la strada che porta a De Paul è ancora in salita.