La Juventus si prepara a rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo al ritorno sui palcoscenici internazionali come lae il. Queste non sono semplici speculazioni di fantamercato, ma strategie concrete nell'ambito del piano triennale di rilancio annunciato dall'amministratore delegato Scanavino dopo tre stagioni di attenta revisione della spesa.Se il direttore tecnico Giuntoli e il direttore sportivo Manna avessero a disposizione un budget generoso e la libertà di scegliere tra un'ampia gamma di opzioni, opterebbero immediatamente per tre carte vincenti:. Questi tre giocatori rappresenterebbero rispettivamente un innesto per consolidare la difesa del futuro, un cardine per rafforzare il centrocampo e un tuttocampista capace di combinare forza fisica, gol, creatività e colpi da campione.Inoltre, un quarto innesto sarebbe considerato per l'attacco - il profilo disembra essere molto apprezzato - nel caso in cui le trattative per distribuire su più anni l'ingaggio di Vlahovic dovessero incontrare delle difficoltà. La Juventus si prepara quindi a un'estate intensa di trattative, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa per affrontare le sfide che l'attendono sul campo internazionale.