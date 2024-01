Sulla base delle considerazioni fatte in questo momento, la dirigenza ehanno deciso di non intervenire sul mercato, anche perché attualmente mancano le risorse finanziarie per effettuare un acquisto di rilievo. Lo scrive Repubblica.Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in estate, quando laintende investire pesantemente su una mezzala di alto livello.è il primo nome sulla lista dei desideri della squadra bianconera per quel ruolo.In estate, quando le risorse finanziarie saranno disponibili e la Juventus avrà l'opportunità di rinforzare la squadra, l'obiettivo principale sarà quello di assicurarsi un centrocampista di grande qualità. Koopmeiners è stato identificato come il candidato ideale per soddisfare questa esigenza, e la Juventus sarà pronta ad investire pesantemente per assicurarsi i suoi servigi.