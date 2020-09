Secondo quanto riporta la stampa francese Arsenal e PSG non hanno fatto passi avanti per il centrocampista del Lione Aouar, obiettivo della Juve per il quale Aulas chiede almeno 50 milioni di euro. I Gunners restano il club in pole per l'acquisto del calciatore che la Juve ha fatto seguire in diverse occasioni durante la passata stagione, osservando le sue qualità anche in occasione del doppio match degli ottavi di finale di Champions League.