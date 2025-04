Juventus, la nuova maglia da trasferta sarà azzurra: le prime FOTO

La nuova maglia da trasferta della Juventus

Altre indiscrezioni per quanto riguarda la maglia da trasferta dellaper la stagione 2025-2026. Le nuove immagini sono state diffuse dal portale specializzato Footy Headlines, che è solito svelare anticipazioni e poi confermare le novità relative alle divise da gioco delle varie squadre, anche con largo anticipo rispetto al loro effettivo rilascio.La "seconda" maglia della Vecchia Signora per il 2025-26 è prevalentemente di colore azzurro, con loghi bianchi e dettagli giallo limone chiaro ("Ash Blue/Pearl Citrine"). Il kit, come sempre dalle caratteristiche uniche, presenta un motivo multi-goccia con dettagli quadrati, ispirato all'estate italiana.

Quando sarà disponibile

La maglia da trasferta della Juventus 2025-2026, come sempre targata, sarà disponibile da metà maggio 2025.