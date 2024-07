La Juventus ha presentato la nuova maglia HOME per la stagione 2024/2025 che da oggi è in vendita sullo store ufficiale del club bianconero. Una maglia senza sponsor che sta suscitando grande consenso tra i tifosi della Juventus. Sui social, il club ha pubblicato il VIDEO con cui presenta la maglia. Il Protagonista è Kenan Yildiz, segnale ulteriore di come la Juve punti sul talento classe 2005 e voglia farne uno dei pilastri sul campo e fuori del nuovo corso bianconero.