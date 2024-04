Juventus, quale futuro per Cherubini?

Stando a Tuttosport, nella nuova dirigenza dellache a breve saluterà Giovanniormai avviato verso il Napoli . non ci sarà nemmeno Federico, il cui contratto è in scadenza in estate. Tra i più vicini a Massimiliano Allegri, è in procinto di tornare al lavoro dopo essere stato sospeso per sedici mesi nell'ambito del caso sulle plusvalenze che ha coinvolto il club bianconero nella scorsa stagione: in questo lungo periodo non ha potuto gestire giocatori, accedere agli spogliatoi o al campo prima delle partite, nè svolgere ruoli rappresentativi nella Lega o nella FIGC.Sul suo cammino, ora, potrebbe esserci una nuova opportunità: intorno a lui, infatti, si stanno moltiplicando le indiscrezioni di un approdo al, a un passo dal ritorno in Serie A, che vorrà proseguire la strategia di valorizzazione dei giovani.