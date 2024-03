Dal prossimo anno la Champions League cambia pelle. Con il nuovo formato si giocheranno 189 partite, vale a dire 64 in più rispetto alla “vecchia” competizione con un aumento della media gare per club che passa da 7,8 a 11,8. Ma attenzione, come riferisce Tuttosport,In Champions l’aumento del numero di incontri è maggiore rispetto all’incremento complessivo dei ricavi – il 51,2 per cento di partite in più contro il 21,4 per cento di incremento entrate – e quindi sulla singola gara il guadagno sarà mediamente minore del 19,7 per cento.