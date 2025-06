Gazzetta - Juventus, Nuno Tavares è una priorità di Tudor

Potenza fisica e assist: il profilo ideale per il modulo di Tudor

Alla Continassa si pianifica il futuro e tra le priorità di mercato per Igorspunta un nome su tutti:. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale portoghese è tornato prepotentemente nei radar bianconeri. Appena riscattato dalla Lazio dopo il prestito dall’Arsenal,rappresenta il profilo perfetto per il 3-4-2-1 di Tudor, che lo conosce bene dai tempi(stagione 2022-23). Già seguito ai tempi di, il suo nome ora è di nuovo in cima alla lista.

Nessuna trattativa avviata, ma la Juve valuta contropartite

Calciomercato Juve, gli obiettivi

L’interesse della Juventus per Tavares nasce da una necessità precisa: aumentare la forza fisica e l’impatto offensivo sugli esterni. La Gazzetta sottolinea come Tavares, prima di alcuni problemi fisici, sia stato una delle rivelazioni della Serie A 2023-24, con ben 9 assist tra campionato ed Europa League. Un giocatore devastante in progressione e capace di creare superiorità numerica, caratteristiche che ben si sposano con le richieste tattiche del tecnico croato.Attualmente non esiste ancora una trattativa ufficiale tra Juventus e Lazio, ma i bianconeri hanno iniziato a raccogliere informazioni sul portoghese. Lotito, noto per la sua fermezza nelle negoziazioni, non farà sconti. Tuttavia, La Gazzetta dello Sport rivela che in caso di affondo concreto, la Juventus potrebbe proporre alcune contropartite tecniche, tra cui il giovaneCon il rinnovo di Tudor fino al 2027, la Juventus vuole fornirgli almeno quattro innesti chiave. Oltre a Tavares, restano caldi i nomi di Ederson per il centrocampo e Balerdi per la difesa. Il mercato bianconero si muove con discrezione ma decisione, e Tavares è uno degli obiettivi reali per costruire la nuova Juve.