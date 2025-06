TS - Juventus, a sinistra piace sempre Nuno Tavares: la situazione

Prosegue il lavoro della Juventus in vista del Mondiale per Club. I bianconeri torneranno in campo lunedì dopo la prima settimana di allenamenti verso gli Stati Uniti. Tudor ha avuto a disposizione una rosa ridotta, con diversi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Intanto, alla Continassa sono giorni importanti per i nuovi arrivi in società, a cominciare dal dgIl mercato della Juve, dunque, parte da qui per andare oltre: dalla situazione dia quella di, ci sono tanti nomi sul piatto, non solo sul fronte uscite. Il club bianconero vuole rinforzarsi per la prossima stagione, perciò osserva diversi profili in altrettanti reparti, con l'obiettivo di trovare la continuità e la sicurezza, soprattutto nell'ottica, che è mancata in questa stagione.

Juventus, cosa filtra su Nuno Tavares

I numeri della stagione di Nuno Tavares

Partite giocate: 30

30 Da titolare: 26

26 Minuti giocati: 2032

2032 Goal: 0

0 Assist: 9

9 Cartellini gialli: 2

2 Cartellini rossi: 1

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Juve piace sempreper la fascia sinistra. L'esterno della Lazio sarebbe un profilo adatto per il sistema di gioco di Tudor, che potrebbe schierarlo nel suo 3-4-2-1 ma anche con il 3-5-2.La stagione di Nuno Tavares è stata molto positiva, come hanno dimostrato i numeri ma non solo. L'esterno portoghese è uno dei profili più interessanti in Serie A soprattutto per la spinta offensiva, mentre ha faticato di più in fase di copertura. Ciò che resta, però, è l'interesse della Juventus: ai bianconeri piace molto Tavares e può essere un giocatoreLa Lazio lo ha, dunque bisognerà trattare con Lotito per provare a portarlo a Torino, e la trattativa non sembra semplice. Rimane un dubbio anche sugli infortuni, infatti l'esterno biancoceleste si è fermato diverse volte in questa stagione per alcuni stop forzati. Le alternative sulle fasce sono, oltre al nome didella Fiorentina.





