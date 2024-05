I numeri in trasferta della Juventus



I numeri nelle ultime 14 partite

Lasembra procedere verso il suo obiettivo di tornare a giocare in, ma il cammino non è stato facile. Dopo che il sogno dello scudetto è svanito a febbraio, la squadra ha perso il proprio carattere distintivo. I numeri confermano questo declino, soprattutto nelle partite in trasferta.Nonostante l'ultimo pareggio contro la Roma sia stato accettabile considerando le circostanze della partita,Il posticipo contro ilsembrava essere un momento di svolta per la Juventus, che si impose con un convincente 3-0 e conquistò la testa della classifica, approfittando dell'assenza dell'Inter dalle competizioni di campionato. Tuttavia, da quel momento in poi, la squadra è entrata in una fase di declino evidente.Con solo due vittorie raccolte nelle successive partite, contro ilin una partita sofferta e contro la Fiorentina con un margine stretto, la Juventus ha perso terreno non solo rispetto all'Inter, ma anche rispetto ad altre squadre in lotta per i vertici della classifica. La squadra disi è trovata a scivolare al terzo posto, evidenziando la necessità di affrontare e risolvere i problemi che stanno influenzando il suo rendimento.La questione delle trasferte è diventata quasi un tabù per la. Sebbene ci siano stati risultati positivi all'Allianz Stadium contro squadre come il Frosinone e la Fiorentina, anche se ottenuti con fatica, lontano da casa la situazione è ancora più preoccupante.Il successo esterno contro ilè stato l'ultimo fino ad ora, con la squadra che non riesce a vincere lontano dall'ambiente familiare da ben sette partite. Il rendimento in trasferta è stato disastroso, con quattro pareggi (contro Verona, nel derby, a Cagliari e contro la Roma) e tre sconfitte (contro Inter, Napoli e Lazio).Secondo le statistiche di Opta, una tale sequenza di risultati negativi in trasferta non si verificava per la Juventus addirittura da quasi trent'anni, precisamente tra settembre 1998 e gennaio 1999, durante la stagione in cui si alternarono. Questo evidenzia l'eccezionalità e la gravità della situazione attuale per la Juventus.Nelle ultimecon una media di un punto a partita, il che equivale sostanzialmente a pareggiare tutte le partite. Il fatto che la squadra sia reduce da quattro pareggi consecutivi è indicativo della sua mancanza di capacità di ottenere risultati positivi in modo consistente.A confronto, nell'ultimo periodo, l'Inter ha conquistato ben 35 punti e il Milan, nonostante la sua crisi, ne ha ottenuti 25. Questi numeri mettono in evidenza il netto calo di prestazioni della Juventus rispetto alle altre squadre di vertice, spiegando il motivo del suo declino in classifica.