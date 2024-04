Juventus, i numeri in attacco

I gol in stagione

c'è un aspetto che forse mostra ancora di più cos'è la Juventus di ora. Semplicemente una squadra che non segna più.Lo 0-0 contro il Milan è l'ennesimo di questo periodo.Certo, a differenza di altre gare, la Juve ha creato, soprattutto nel finale. Il problema allora si allarga ulteriormente perché se anche quando ci sono le occasioni, il pallone non finisce in rete, le preoccupazioni in vista del finale di stagione raddoppiano.Nelle ultime sei partite di campionato, la squadra di Allegri è rimasta a secco per ben 4 partite.La Juventus non segna su azione in Serie A dal 10 marzo, quando arrivò un altro pareggio, in quel caso contro l'Atalanta. E' il peggior rendimento offensivo di tutta la Serie A nell'ultimo mese e mezzo.pur avendo giocato una partita in più rispetto a molte altre. Un rendimento ancora peggiore se consideriamo solo le gare casalinghe, dove i bianconeri hanno segnato appena 23 gol in 17 partite, posizionandosi al nono posto in Serie A. Guardando alle precedenti stagioni con Allegri (da quando è tornato), la squadra quest'anno ha fatto per il momento cinque gol in meno.Nel punto ottenuto con il Milan e in generali nei pareggi che stanno facendo fare piccoli passi in avanti alla Juve, se c'è il bicchiere mezzo pieno, è quello della difesa. Per quanto riguarda l'attacco, ci sono solo ombre, o meglio, il vuoto.