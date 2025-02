Juventus, novità tra i convocati: spazio a tre giovani dalla Next Gen

AFP via Getty Images

Tra i convocati dellaper la sfida di Coppa Italia controemergono alcune novità significative e alcuni ritorni di rilievo, confermando l’attenzione della società verso i giovani talenti dellaUno dei nomi più interessanti è quello di Vasilije Adzic, centrocampista classe 2006, che torna a disposizione della Prima Squadra dopo un periodo trascorso con la formazione giovanile bianconera. Il suo rientro rappresenta un'opportunità per mettersi in mostra in una partita di grande importanza come i quarti di finale di Coppa Italia. Adzic ha già mostrato ottime qualità in fase di impostazione e dinamismo a centrocampo, caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose in una sfida così delicata.

Un altro volto familiare per Thiago Motta è quello di Gil Puche, giovane talento che aveva già ricevuto convocazioni in passato. Il difensore ha saputo distinguersi per le sue capacità difensive e ora avrà un’altra occasione per dimostrare il suo valore con i grandi. La sua crescita continua testimonia il lavoro costante svolto all’interno del progetto Next Gen, che punta a preparare i giovani per il salto definitivo in Prima Squadra.La principale novità, però, è l’inserimento nella lista dei convocati di Alessandro Pietrelli. L’esterno classe 2003, arrivato a gennaio dalla FeralpiSalò in prestito, ha impressionato fin da subito per il suo rendimento e la sua determinazione. In poco più di un mese ha collezionato diverse presenze con la Next Gen, mettendosi in evidenza anche con un gol alla sua prima gara da titolare.Ora, per Pietrelli, arriva la grande opportunità di vivere il clima della Prima Squadra in una competizione prestigiosa come la Coppa Italia, un segnale della fiducia che lo staff tecnico ripone nel suo potenziale.