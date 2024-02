Non un bella giornata per Matias Soulé, che con il Frosinone è uscito sconfitto dal match contro la Fiorentina per 5-1. Oltre al campo però, l'argentino fa parlare per le voci sul futuro che lo accostano a tanti club, interessati al giocatore di proprietà della Juventus. La novità degli ultimi giorni, riferisce Gazzetta.it, è che oltre ai club di Premier League, anche in Bundesliga Matias ha suscitato l'interesse di diverse squadre. Negli ultimi giorni, infatti, si legge, il suo entourage è entrato in contatto con un intermediario che opera in Bundesliga.