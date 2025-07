Juventus, novità su Sancho

Getty Images

La Juventus ha intensificato i contatti con il Manchester United per arrivare a Jadon Sancho. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si sta orientando verso un acquisto a titolo definitivo, con una possibile chiusura intorno ai 20 milioni di euro. Tuttavia, la trattativa presenta ancora alcune criticità, in particolare legate agli aspetti economici.Due i nodi principali da sciogliere: l’elevato ingaggio percepito da Sancho in Premier League e la richiesta di buonuscita avanzata dal giocatore per lasciare il club inglese. La Juventus, attraverso il direttore tecnico Damien Comolli, sta cercando una soluzione che possa consentire di arrivare alla chiusura dell’accordo, mantenendo l’equilibrio finanziario.

Dal punto di vista tecnico, Igor Tudor vede in Sancho un elemento chiave per il suo 3-4-2-1. L’inglese potrebbe essere schierato da trequartista, ma all’occorrenza anche come esterno offensivo, grazie alla sua velocità, tecnica e abilità nell’uno contro uno.La strategia del club bianconero è chiara: rafforzare il reparto offensivo con un innesto di qualità e prospettiva. La trattativa è entrata nel vivo e la Juve vuole accelerare per portare Sancho a Torino il prima possibile.