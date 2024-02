La stagione di Filipallafino a questo momento è stata opaca, e i suoi numeri sono ben lontani da quelli dello scorso anno dove fece registrare 3 reti e 8 assist. Infatti in stagione è ancora a secco di gol e fornito solamente 4 assist. Sicuramente le crescite esponenziali di Weston Mckennie e Andrea Cambiaso hanno anche influito nel attribuire un ruolo meno centrale al calciatore serbo, comunque importante all'interno dello scacchiere di Max Allegri. Per questo alcuni club, specialmente arabi, lo avrebbero messo nel mirino, lo riporta Todofichajes.com .- Si legge che tra i club maggiormente interessati al calciatore ci sarebbe l'Al-Hilal, squadra in cui giocano Neymar(attualmente infortunato) e l'ex Lazio Milinkovic Savic tra gli altri. Visto il calo di rendimento è possibile che la Juventus valuti la sua partenza, è una possibilità da non escludere in vista del prossimo mercato estivo. Bisognerà però ovviamente capire anche chi sarà il prossimo allenatore del club bianconero per capire l'importanza che potrà avere il calciatore nel progetto tecnico. Non si può escludere nulla.