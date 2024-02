Juventus-Udinese, gioca Weah

La stagione di Weah

Il ballottaggio in attacco tra Federico Chiesa e Kenan Yildiz, vinto dall'italiano, che tornerà titolare questa sera contro l'Udinese, non era l'unico dubbio che Massimiliano Allegri per la gara contro i friulani. C'è infatti una novità di formazione che riguarda le corsie esterne.Stando alle ultime informazioni infatti, riportate da Goal, Weah viaggia verso una maglia da titolare sulla fascia destra. Non prenderà però il posto di Andrea Cambiaso ma di Filip Kostic. L'ex Bologna quindi cambierà corsia rispetto alle ultime partite, andando ad occupare la zona sinistra del campo. QUESTA LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS L'ultima partita da titolare per Weah in campionato risale al 7 gennaio, ovvero in occasione di Salernitana-Juventus mentre in Coppa Italia è partito dall'inizio negli quarti di finale con il Frosinone. Se sarà confermata la scelta, sarebbe una grande occasione per l'ex Lille di scalare le gerarchie. Per Weah fino ad ora in stagione solo 8 gare da titolare.