Calafiori-Juventus, gli aggiornamenti



Perché ha convinto la Juve

Le possibili contropartite

La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato tracciando le linee strategiche e avviando contatti per i principali obiettivi di mercato. Il giocatore del Bologna convince la dirigenza bianconera. Ma a che punto è la trattativa?Fino a quando la Juve non avrà la certezza della qualificazione in Champions, Giuntoli non potrà "affondare" sul mercato. E non fa eccezione l'operazione per Calafiori.I dialoghi inizieranno concretamente solo alla fine della stagione o comunque non prima che entrambi i club abbiano raggiunto i rispettivi obiettivi.Questo non significa che alla Continassa non stiano pensando al classe 2002. Anzi, da mesi la Juve studia Calafiori che è diventata la priorità per la difesa della prossima stagione.Oltre al fatto che Giuntoli ritiene necessario l'arrivo nel reparto arretrato di un giocatore di piede mancino, visto che con di Alex Sandro, non ce ne sono altri presenti nell'attuale rosa.e nell'operazione potrebbero entrare alcune contropartite gradite ai rossoblù. Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna, è attento ai talenti della Juve, anche quelli in prestito come Tommaso Barbieri (Pisa) e Facundo Gonzalez (Sampdoria). Nessun accordo al momento ma la Juve su Calafiori c'è ed è in pole position.