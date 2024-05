Juventus, Alcaraz può rimanere?

Southampton in Premier, come cambia il futuro

Un'esperienza che non è andata come sperato, sia da parte del giocatore che da parte del club. Anzi, l'arrivo dell'argentino nella sessione di gennaio è stato tra i motivi della spaccatura tra Cristiano Giuntoli e Massimiliano Allegri.Ci sono possibilità che Alcaraz rimanga alla Juve anche la prossima stagione? Molto difficile. Sicuramente non sarà riscattato dal club che avrebbe avuto la possibilità di ingaggiarlo per circa 50 milioni di euro. Ma anche l'altra strada, quella più percorribile, ovvero. Soprattutto dopo la promozione del Southampton che è tornato in Premier League grazie al successo contro il Leeds nella finale playoff.Difficile infatti che venga accettato un altro prestito senza obblighi di riscatto. In ogni caso, alla Continassa al momento si hanno altre priorità. A partire dalle situazioni di Adrien Rabiot e Federico Chiesa . Per Alcaraz è il tempo dei saluti dopo mesi complicati tra l'infortunio e le scelte di Allegri, che avrebbe voluto altri profili piuttosto che l'argentino.