Juventus, non c'è ancora l'accordo col Nottingham Forest per Weah e Mbangula: le ultime

Continua il calciomercato della Juventus , anche e soprattutto sul fronte uscite. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati dialoghi continui con il Nottingham Forest per le cessioni di. I due giocatori bianconeri vengono da stagioni diverse ma in qualche modo comuni: nonostante alcuni sprazzi senza dubbio positivi, entrambi non hanno avuto la continuità necessaria per motivi differenti.Al momento, però, tra Juve e Nottingham Forest non c'è ancora l'accordo. Il club inglese, secondo quanto riportato da Sky Sport,con il classe 2004 che ha appena concluso la sua prima stagione tra i grandi.

Juventus, la situazione su Weah e Mbangula

Come anticipato, non c'è ancora l'intesa tra bianconeri e club inglese, ma non solo. Al momento, infatti, Weah, perciò i contatti continuano anche sotto questo aspetto. Weah è arrivato alla Juventus nella stagione 2023/24, e nell'annata appena conclusa ha collezionatoPer Mbangula, come anticipato, sono stati offerti 8 milioni di euro. Ci sono ancora diversi dettagli da definire, dunque, ma la trattativa è in corso:





