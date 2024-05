Una giornata ricchissima di notizie in casa, alla vigilia dell'ultima partita della stagione. Da segnalare, innanzitutto, i rinnovi di Danielee Andrea, ma anche la chiusura della trattativa - annunciata da Sky - per Michele, che sembra destinato a indossare la maglia bianconera dalla prossima stagione (cosa che apre un grande interrogativo sul futuro di Wojciech Szczesny e Mattia Perin).Il club, inoltre, ha reso noto che prima del match contro illa squadra effettuerà un giro del campo per mostrare laai tifosi e che sarà dedicato un tributo speciale ad, pronto a dire addio alla Juventus dopo aver collezionato più di 300 presenze sfiorando il record di Pavel Nedved. Chi non sarà in campo per l'ultimo appuntamento stagionale, invece, sarà Adrien, che a breve dovrà definire il suo futuro, ma novità sono arrivate anche da… Massimiliano, fresco di esonero.