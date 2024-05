CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE 5 NOTIZIE DI OGGI

La Juventus continua la preparazione verso la sfida contro la Roma, in programma domenica allo stadio Olimpico. Un match che in caso di vittoria porterebbe i bianconeri matematicamente in Champions League. Testa quindi al campo, almeno per quanto riguarda Allegri e la squadra. Giorno dopo giorno però, il mercato si accende sempre di più, a partire dagli obiettivi in casa Bologna, ovvero. A proposito di Bologna, ha parlatoin conferenza stampa, facendo anche un accenno sul futuro. Di passato - soprattutto - invece ha parlato. L'ex capitano della Juve ha raccontato diversi aneddoti e retroscena su Ronaldo, Conte e gli ex compagni.