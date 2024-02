Una giornata di post gara in casa. Bianconeri reduci dalla vittoria di ieri contro il Frosinone che però non ha portato solo belle notizie. Infatti, si sono fermati sia Adrienche Weston, entrambi saranno costretti a saltare la gara contro il Napoli del prossimo turno di Serie A. Chi continua a non convincere in campo è Filipe per questo la sua permanenza a Torino ora non sembra essere cosi scontata, proprio come quella di Massimiliano Allegri. Infine, Zinedineè tornato a parlare del suo futuro tenendo aperta la possibilità di un ritorno in Italia. Leggi le news in gallery.