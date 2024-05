CLICCA SU GALLERY PER LEGGERE LE 5 NOTIZIE DI OGGI, 1 MAGGIO!

Si avvicina la sfida contro la Roma che può essere decisiva per la qualificazione in Champions League ma al centro del mondo Juventus non c'è solo il campoe dopo il raggiungimento della Champions e la finale di Coppa Italia il club potrà concretamente muoversi per tutte le situazioni in ballo. Una di queste è il futuro dila cui permanenza è tutt'altro che scontata. A proposito di centrocampo, ha parlato il primo allenatore di Nicolò Fagioli, che è sempre più vicino al rientro dopo la squalifica. Per il mercato in entrata, la Juventus non molla la pista che porta a Zirkzee.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.