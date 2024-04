CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE 5 NOTIZIE DEL GIORNO

La vigilia diè stata caratterizzata dalla consueta conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Diversi i temi affrontati, soprattutto sulla valorizzazione della rosa e il divario con l'Inter. Ma non ci sono solo questioni di campo, anzi. Si continua inevitabilmente a parlare del futuro del tecnico e in generale di chi siederà sulla panchina bianconera il prossimo anno, con Thiago Motta in pole su cui però c'è la concorrenza di altre big. Sempre sull'asse Torino-Bologna, la notizia di ieri sull'interesse per Zirkzee, approfondita con nuovi dettagli e l'intreccio con Federico Chiesa.