Una giornata ordinaria in casaquella di questo 25 aprile. I bianconeri agli ordini di Massimilianosi sono allenati tra le mura amiche della Continassa preparando la gara contro il Milan in programma allo Stadium sabato alle 18. Non solo però, uno sguardo è sempre sul mercato dove si stanno selezionando alcune opportunità di mercato, qui c'è da segnalare un incontro con Adrianodel Monza per alcuni giocatori come Michele Di Gregorio. Clicca su "Vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata di oggi giovedì 25 aprile.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.