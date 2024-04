Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Una giornata di vigilia in casa, vigilia di una gara importante. Domani alle 21 infatti si accenderanno i riflettori dello stadio Olimpico di Roma e sarà, semifinale di ritorno di Coppa Italia, andata vinta per 2-0 dai bianconeri allo Stadium grazie a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Come ogni vigilia il tecnico Massimilianoha presentato la gara in conferenza stampa ed inoltre ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per la sfida. Soprattutto però la notizia di giornata è la vittoria dello Scudetto dell'Inter di Simone Inzaghi, arrivano anche i complimenti della Juventus. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata bianconera.