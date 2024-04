Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Lacostruisce un asse di mercato con il Genoa, Albertnel mirino ma non solo. Nel frattempo è alla ricerca di un sostituto qualora Adrien Rabiot non rinnovasse il contratto che lo lega a Madama. Dalla Continassa invecesi allena ancora a parte, cosi come Arek Milik la cui presenza è in dubbio per la trasferta di venerdì sera a Cagliari. Fabioinvece dopo i problemi che lo avevano costretto alla piscina martedì è tornato con il gruppo squadra. Notizia della serata invece è che Cristianoha vinto l'arbitrato contro la Juventus che quindi gli è debitrice di 9.8 milioni di euro. Clicca su "Vai alla gallery" per leggere le cinque notizie di oggi in casa Juventus.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!