Ieri era stato il giorno dell'esonero di MassimilianoOggi invece quello del primo allenamento senza il tecnico livornese, affidato però non a Paolo Montero, che sarà alla guida della Juventus per le ultime due partite stagionali ma a Simone Padoin e Magnanelli, unici dello staff a rimanere. Se appunto sarà Montero a sedersi sulla panchina bianconera contro Bologna e Monza, il futuro porta a. Il tecnico italo-brasiliano ha rilasciato dichiarazioni importanti nella conferenza odierna. E' stato però anche il giorno dei saluti ad Allegri da parte di molti giocatori, che lo hanno ringraziato. A livello di campo invece, la scena se l'è presa la Juve Next Gen, che si è qualificata al secondo turno nazionale dei playoff.