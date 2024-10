Juventus, le 5 notizie di oggi sabato 12 ottobre 2024

Tanto mercato e le parole dei protagonisti in un’altra giornata intensa in casa Juventus Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, il Real Madrid avrebbe manifestato interesse per Andrea Cambiaso, uno dei giocatori fondamentali nella Juventus di Thiago Motta. Il terzino bianconero, protagonista di un'ottima stagione, ha attirato l'attenzione del club spagnolo, che potrebbe avanzare una proposta concreta già nelle prossime finestre di mercato.Parallelamente, in casa Juventus continua a tenere banco il rinnovo di Dusan Vlahovic. Le trattative con l’attaccante serbo sono ancora in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le parti, evitando una cessione nel prossimo futuro.Sul fronte mercato, si registra un'accelerazione per Francisco Conceição, giovane talento che sta stupendo i bianconeri. La Juventus potrebbe intensificare i contatti nelle prossime settimane per cercare di chiudere l'affare.Infine, al Festival dello Sport di Trento hanno parlato Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, tre colonne della difesa juventina che hanno condiviso aneddoti e riflessioni sulle loro carriere.