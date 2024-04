Lasi sta avvicinando lentamente a un altro appuntamento sul campo, la partita di domenica contro laallo Stadio Olimpico. Ma riguardano soprattutto il mercato, e dunque il prossimo futuro, le principali notizie di questo, tra rinnovi congelati o in bilico (in primis quello di Adrien, che sembra stia prendendo tempo) e nuovi nomi che vengono accostati al club bianconero, che come noto si sta guardando intorno da tempo per cercare possibili rinforzi in tutti i reparti. Continua, inoltre, la querelle legata all'ex Juane ai suoi festeggiamenti dopo lo scudetto dell'Inter.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.