Giornata storica, questa, in: il club bianconero ha annunciato che al termine dell'offerta in opzione per l'aumento di capitale da 200 milioni di euro, lanciata nelle scorse settimane, è stato sottoscritto il 97,6% delle azioni, per un controvalore complessivo di 195 milioni di euro.Un passaggio formale, ma che di fatto sancisce un prima e un dopo nelle questioni economiche del club. Bene, da qui si può ripartire. Anche e in particolare in ottica mercato, dove il nome di Timothy Weah è stato segnalato in uscita proprio dalla nostra redazione.Qualcuno, ecco, arriverà. E quel qualcuno potrebbe arrivare sull'out mancino. Il nome preferito? L'ha raccontato Gazzetta: è Wendell.