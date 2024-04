E così ha parlato Alex Del Piero."Lungi da me da mettermi in mezzo a queste cose in questo momento - ha detto l'ex capitano -. Io ho parlato spesso di Allegri, della Juve, ultimamente io penso che le cose siano abbastanza visibili, in un verso o nell’altro, a seconda del modo in cui si vogliono vedere le cose".Ecco, questa è solo una delle notizie emerse oggi sul fronte Juventus. Le altre? Vanno da Rabiot ai rinnovi di mercato, dalle ultime di formazione - che hanno scatenato i social - all'assenza ormai certa di Kean.