Unadi silenzi. Neanche troppo assordanti. Laha vissuto la prima vigilia senza parole, in virtù di una decisione già presa da tempo (e non figlia del risultato dell'Olimpico):non ha parlato, niente conferenza stampa a 24 ore dalla partita con la Lazio, atto secondo e stavolta di Coppa Italia.Una gara che rischia di essere comunque indicativa sul futuro della squadra e dello stesso allenatore, che proverà a invertire il trend, regalandosi magari una prima pietra sul passaggio in finale.Intanto, la squadra è in ritiro al JHotel - come di consueto - e recupera Alcaraz e Alex Sandro , oggi in gruppo.