Negli studi di Pressing, nel post Napoli-Juventus, si discute dell'errore di Nonge e della scelta di Allegri di toglierlo dal campo.SABATINI - Cinicamente severo, troppo severo. Nonge diventerà un grande giocatore. Fa un paio di belle azioni, poi l’ingenuità. Oltre al rigore, non scherma i giocatori del Napoli sulla respinta di Szczesny.TREVISANI - Si dice che si devono aspetatre i giovani. Se lo levi all’errore non lo stai aspettando. La Juventus ha giocatori che possono crescere così come lo stesso Vlahovic.ZAZZARONI - La contraddizione è questa. C’è un allenatore che parla di pazienza, ma alla Juve non c’è pazienza. Vincere è l’unica cosa che conta, ma se parli di pazienza…