Mentre si aspetta che gli interessamenti si trasformino in proposte concrete, la Juventus continua a monitorare diversi attaccanti per il futuro. Tra questi, sono stati presi in considerazione, che è stato osservato in più occasioni, e Victordel Bayer Leverkusen, come alternative nel caso si ricevessero offerte importanti per Vlahovic. È interessante notare che Zirkzee potrebbe coesistere con Vlahovic nel caso in cui Federico Chiesa lasciasse la squadra. Questi due nomi potrebbero presto diventare rilevanti per la Juventus in vista di possibili mosse di mercato.