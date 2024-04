La Juventus del futuro ha in mente tanti colpi, tra centrocampo e... attacco. Sì, perché gli occhi bianconeri sono posati anche su nuovo possibile centravanti, che possa affiancare o sostituire Dusan Vlahovic. Così Giuntoli ha 3 obiettivi chiari davanti a sé: come scrive Tuttosport, il primo nome porta a un intreccio di mercato con il Milan e risponde al nome di Joshua, pupillo di Thiago Motta (non a caso candidato a prendere il posto di Allegri) e per cui la valutazione parte da 40 milioni di euro, il secondo Victor, centravanti 23enne che sta portando avanti una stagione monstre insieme al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. E infine, non va dimenticato l'obiettivo forse più low cost, ma anche il più raggiungibile che risponde al nome di Mateodel Genoa.