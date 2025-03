Juventus, non solo Yildiz. C'è un altro rientro per la gara con l'Atalanta

AFP via Getty Images



Juventus-Atalanta, i convocati di Thiago Motta

Portieri : Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio Difensori : Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso

: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Veiga, Kalulu, Cambiaso Centrocampisti : Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah

: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Weah Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Kolo Muani, Mbangula

ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro, gara cruciale nella corsa Scudetto e penultimo appuntamento della 28ª giornata di Serie A. Il match prenderà il via alle 20:45 all'Allianz Stadium.Buone notizie per il tecnico bianconero, che ritrovadopo l’infortunio. Anche Gatti è a disposizione, nonostante qualche problema fisico nei giorni scorsi, così come, che ha superato i recenti disturbi intestinali.